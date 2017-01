Militarii americani care au ucis 33 de civili afgani au actionat in legitima aparare (ancheta SUA)

"Ancheta a aratat ca fortele americane au actionat in stare de legitima aparare, in acord cu dreptul de razboi si respectand regulile", precizeaza, intr-un comunicat, misiunea NATO in Afganistan, Resolute Support, comunicat publicat dupa o ancheta efectuata de fortele americane."Niciun civil nu a fost vazut sau identificat in timpul luptelor", adauga comunicatul.Misiunea NATO sub comandament american, condusa de generalul american John Nicholson, este formata preponderent din 8.500 de militari ai US Army."Civilii care au fost ucisi se aflau in interiorul cladirilor din care talibanii au deschis focul", afirma raportul, care precizeaza ca 33 de civili au fost ucisi si 27 raniti in 3 noiembrie 2016 in satul Boz, la periferia Kunduzului, un mare oras comercial la granita cu Tadjikistanul."Fortele aeriene americane au folosit minimul fortei necesare pentru a neutraliza diferitele amenintari provenite din cladiri si pentru a proteja fortele aliate" afgane, continua raportul.Operatiunea "viza capturarea liderilor talibani responsabili pentru ofensiva din octombrie impotriva Kunduzului. Ea a fost efectuata de fortele speciale afgane cu un numar limitat de consilieri si efective de sustinere americane"."La sosirea in sat, fortele aliate au fost prinse sub focul talibanilor care trageau din numeroase cladiri civile", necesitand sprijin aerian", arata ancheta.Aceste raiduri au avut loc la 14 luni dupa bombardarea de catre americani a spitalului din Kunduz gestionat de Medici fara Frontiere, soldat cu 42 de morti in randul personalului si al pacientilor, in noaptea de 2 spre 3 octombrie2015.ONU a anuntat si o ancheta independenta, ale carui concluzii urmeaza a fi prezentate pana la finele lunii.Din 2001, fortele americane au pierdut peste 2.200 de oameni in Afganistan si a cheltuit sute de miliarde de dolari pentru a sustine fortele locale de securitate.Cu toate acestea, generalul Nicholson a recunoscut in decembrie ca armata afgana a pierdut teren si nu mai controleaza decat 64% din teritoriul tarii, fata de 72% in 2015. Aceasta evolutie l-a determinat pe presedintele Obama sa mentina cei 8.400 de soldati aflati in Afganistan, fata de 1.000 prevazuti initial.