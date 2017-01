​SUA: Rex Tillerson ameninta ca va bloca accesul Beijingului la insulele disputate din marea Chinei de Sud

Lu Kang, purtator de cuvant al diplomatiei chineze, s-a multumit joi sa comenteze ca Beijingul "are tot dreptul" la astfel de actiuni in regiune.In fata Senatului american, Rex Tillerson a declarat: "va trebui sa trimit un semnal clar Chinei, pentru a transmite ca aceste constructii pe insule trebuie sa inceteze si, in continuare, ca accesul la aceste insule nu va mai fi permis"."A construi insule (artificiale) si dupa aceea a instala echipamente militare pe aceste insule este acelasi lucru ca luarea Crimeii de catre Rusia", a apreciat el.Fostul director al ExxonMobil a facut aceste afirmatii in cadrul audierii de confirmare in postul de sef al diplomatiei americane, in fata comisiei pentru Afaceri externe a Senatului.Beijingul revendica in cvasi-totalitate marea Chinei de sud, zona bogata in hidrocarburi si o ruta majora a transportului maritim mondial, dar unde tarile riverane (Filipine, Vietnam, Brunei, Malaezia) au si ele pretentii teritoriale.Pentru a-si afirma suveranitatea, China efectueaza lucrari pentru extind3erea insulelor si recifelor sub controlul sau, construind faruri, instalatii portuare, piste de aterizare si infrastructuri militare, potrivit Pentagonului."Iau teritorii, le controleaza sau declara ca le controleaza cand aceste teritorii nu apartin, prin justitie, Chinei", a subliniat Rex Tillerson.