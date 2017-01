VIDEO Bataie in parlamentul turc, care dezbatea reforma constitutionala ce da mai multe puteri presedintelui Erdogan

Inca o bataie in parlamentul turc

Parlamentarii din partidul aflat la guvernare, AKP, si cei din principala formatiune de opozitie, CHP, s-au luat la bataie si s-au imbrancit, pe podiumul din sala de plen.AKP, sustinut de formatiunea nationalista MHP, vrea sa impuna reforma constitutionala care, potrivit lui Erdogan, va permite o conducere puternica necesara pentru evitarea intoarcerii unui guvern fragil de coalitie.Formatiunea de opozitie CHP si cea pro-kurdo HDP se tem ca reforma va alimenta autoritarismul. In cursul disputei, deputatii CHP au obiectat fata de faptul ca membrii AKP au votat fara sa intre in cabinele instalate pentru facilitarea votului secret.Furiosi, alesii AKP au incercat sa ia telefonul mobil al unui deputat CHP care a filmat scena.In pofida incidentelor, articolele trei, patru si cinci din cele 18 ale proiectului de lege au fost aprobate in sesiunea parlamentare care a continuat pana joi dimineata. Dezbaterea urmeaza sa se reia joi dupa-amiaza.