Venezuela: tribunalul Suprem a hotarat ca toate deciziile parlamentului sunt nule si invalide

"Odata cu intrare in functie a Adunarii Nationale pentru noua sa sesiune, la 5 ianaurie, si numirea unei noi echipe de conducere in fruntea sa, puterea legislativa s-a plasat in situatie de refuz de autoritate si toate deciziile luate din ziua respectiva sunt deci nule", a anuntat TSJ intr-un comunicat de presa.Printre aceste decizii TSJ mentioneaza in special votul de la 9 ianuarie prin care parlamentarii venezueleni l-au condamnat pe presedintele Nicolas Maduro pentru "abandonarea misiunii" functiei sale, atribuindu-i responsabilitatea "crizei fara precedent" care zguduie tara.In fata acestei decizii, pe care a numit-o "apel la o lovitura de stat", presedintele Nicolas Maduro a reactionat infiintand o "echipa de comando national impotriva loviturii de stat".