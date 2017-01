San Escobar: O greseala a ministrului polonez de externe a creat o tara falsa pe retelele de socializare

Foreign Sec. handed him a strongly-worded protest note about @Telegraph calling #SanEscobar a "non-existent country" https://t.co/bblrREbszv ￯ San Escobar (@rpdsanescobar) 11 January 2017

Ministrul de externe al Poloniei, Witold Waszczykowski, aflat la New York la inceputul saptamanii pentru a face lobby pentru obtinerea de catre tara sa a unui loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, a inventat din greseala o tara si a dat nastere unei campanii de satira pe retelele de socializare, scriu BBC, Washington Post si The Guardian, citate de Agerpres Seful diplomatiei de la Varsovia s-a intalnit la sediul ONU cu reprezentantii a aproximativ 20 de tari, inclusiv ai unor state din Caraibe, pentru prima data in istoria diplomatiei poloneze."De exemplu, m-am intalnit cu reprezentanti ai unor tari precum Belize sau San Escobar", a explicat Waszczykowski.San Escobar nu exista, insa, iar retelele de socializare l-au ironizat foarte repede. Mia multi utilizatori au sugerat ca se gandea la Pablo Escobar, traficantul de droguri columbian ucis de politie si care este subiectului serialului "Narcos" produs de Netflix.Insa glumele nu s-au oprit aici. Un cont de Twitter care ar reprezenta Republica Populara Democratica San Escobar a fost lansat si postarile au oferita o intreaga viziune asupra a ceea ce ar putea reprezenta tara imaginara, inclusiv drapel, harta, fotografii si stiri.Contul @rpdsanescobar a postat o fotografie cu drapelul palestinian usor modificat insotita de textul "drapelul libertatii, al progresului, drapelul poporului".Contul de Twitter al "Ministerului de Externe" din San Escobar a publicat si multumiri "oficiale" pentru polonezi. "Dar sa stiti ca si noi folosit Google translate ca si domnul Waszczykowski. #SanEscobar". O pagina de Facebook dedicata tarii inexistente a sustinut ca San Escobar i-a ridicat si o statuie lui Waszczykowski in piata centrala a capitalei, folosind o fotografie a statuii Regelui Filip al Macedoniei din Skopje. Ministerul polonez de Externe a incercat sa repare greseala. Purtatoarea de cuvant Joanna Waijda a spus ca Waszczykowsky se gandea la insulele St. Kitts si Nevis (San Cristobal y Nieves in spaniola).Contul de Twitter la San Escobar a luat acest lucru ca pe un afront si a postat ca "St. Kitts si Nevis se baga in relatiile noastre cu Polonia." Tara imaginara mai pretinde ca se afla intr-o disputa cu Facebook din cauza unui cont dedicat El Frente Comunista de San Escobar (Frontul Comunist din San Escobar), o forta revolutionara din statul fictiv, drept pentru care reteaua de socializare ar fi interzisa in aceasta tara.Gafa ministrului de externe a facut deliciul opozitiei poloneze, mai ales ca Waszczykowsky este membru al partidului de dreapta Dreptate si Justitie. "E amuzant pana cand iti dai seama ca singurii tai aliati sunt Belarus, Ungaria si un stat imaginar", a postat pe Twitter un critic al ministrului.