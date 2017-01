Kompromat, instrumentul de santaj adus la rang de arta de KGB, readus in atentie de scandalul Donald Trump

Presa americana citeaza, printre altele, o inregistrare video cu caracter sexual in care ar fi implicate prostituate, si care ar fi fost filmata de serviciile secrete rusesti in cadrul vizitei pe care miliardarul a efectuat-o la Moscova in 2013.





Nimic nu confirma pentru moment aceste informatii iar Kremlinul a respins categoric acuzatiile.





Kompromat





Episodul aminteste de "kompromat", o tactica folosita de serviciile secrete, in special de KGB, in epoca sovietica. Compromiterea unui responsabil occidental, prin intermediul unei frumoase rusoaice, a devenit chiar un cliseu, devenind obligatorie in romanele sau filmele de spionaj.





Dupa caderea URSS, in haosul anilor 1990, "kompromat-ul" a devenit un instrument preferential pentru campaniile care vizeaza discreditarea oamenilor politici, de afaceri sau inalti functionari.





"Toate serviciile din lume o fac, si noi nu suntem o exceptie", spune expertul Mihail Liubimov, care a condus mult timp operatiunile KGB impotriva Marii Britanii si in tarile scandinave.





Santajul, la fel de vechi ca dragostea





Fotografiat impreuna cu un partener de acelasi sex, in conditiile in care homosexualitatea era interzisa in Marea Britanie, John Vassall, atasat naval la Moscova in perioada 1954 - 1956, a fost fortat sa devina unul dintre cei mai celebri spioni KGB in Marea Britanie.





Compatriotul sau John Profumo, ministru al Razboiului, a cazut in 1963 intr-o capcana similara: a frecventat o tanara de 19 ani, care era si amanta unui inalt ofiter in post la Londra.





In 1964, a fost randul unui ambasador francez, Maurice Dejean: agenti KGB l-au filmat pe barbatul casatorit facand dragoste cu o tanara actrita rusa, scandalul conducand la rechemarea sa la Paris de catre generalul de Gaulle.





Mai recent, in 2009, un diplomat britanic in post in Rusia demisioneaza dupa difuzarea pe internet a unei inregistrari video in care aparea alaturi de o tanara.





"Santajul prin relatii sentimentale este la fel de vechi ca si dragostea", remarca Liubimov.





"Instrument periculos"





Dar principalele victime ale acestei tactici sunt, de la finalul Razboiului Rece, chiar rusii.





"Razboiul kompromat" a facut ravagii la inceputul anilor 1990, cand oligarhii rusi se luptau intre ei pentru controlul marilor companii, folosind imperiile mediatice pentru a se acoperi in acuzatii.





In primavara lui 1999, procurorul general Iuri Skuratov cade victima la randul sau: la televizor este difuzat o inregistrare video, a carei autenticitate nu a fost niciodata dovedita, in care este prezentat impreuna cu prostituate.





In 2010, o anume "Katia" seduce mai multi opozanti ai Kremlinului si il filmeaza in timp ce face dragoste cu ei, iar imaginile sunt postate online.





La randul lor, televiziunile pro-Kremlin precum NTV sau LifeNews nu ezita sa recurga la propriile mijloace de "kompromat" impotriva opozantilor, folosind interceptari telefonice sau camere ascunse.





Dar, avertizeaza Mihail Liubimov, "kompromat-ul este un fel de boomerang."





"Nimeni nu poate trai mult timp sub amenintarea kompromat: la un moment dat, nu mai suporta si devin progresiv un dusman", explica fostul spion. "Este un instrument periculos".

Episodul unor presupuse inregistrari compromitatoare cu Donald Trump de care ar dispune Kremlinul readuce in atentia publicului celebrul kompromat, sau dosar compromitator, folosit de toate serviciile secrete, dar ridicat la rang de arta de Rusia, scrie AFP.O parte a presei americane a scris ca seful serviciilor secrete americane l-a informat pe Donald Trump despre existenta unui dosar compromitator cu informatii stranse de ani de zile, pentru a-l putea folosi eventual ca instrument de santaj.