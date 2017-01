Rex Tillerson, secretarul de stat desemnat: Activitatile recente ale Rusiei merg impotriva intereselor americane

"In conditiile in care Rusia incearca sa castige respectul pe scena internationala, aceste activitati recente au mers impotriva intereselor americane", a declarat Tillerson, la audierile pentru confirmarea sa ca sef al diplomatiei americane, in fata Comisiei pentru afaceri externe a Senatului.Fostul sef al gigantului petrolier Exxon-Mobil este un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin, in conditiile in care presedintele ales al SUA pledeaza pentru o apropiere de Moscova.Vom reveni cu amanunte