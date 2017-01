​Ungaria intentioneaza sa restrictioneze drastic ONG-urile finantate de George Soros

Szilard Nemeth, vicepresedinte Fidesz, a afirmat ca se vor folosi "toate instrumentele aflate la dispozitie" pentru a inlatura ONG-urile finantate de miliardarul de origine ungara, care "servesc capitalistii globali si sustin corectitudinea politica peste guvernele nationale."Cred ca exista o oportunitate in acest sens, pe plan international", legata de alegerea lui Donald Trump, a spus Nemeth, citat de agentia MTI. Potrivit agendei legislative, parlamentarii vor dezbate o lege care va permite autoritatilor sa auditeze directorii ONG-urilor.Si Trump l-a acuzat pe miliardarul de 86 de ani ca este o parte a unei "structuri globale de putere care este responsabila pentru deciziile politice care au jefuit clasa muncitoare, a lasat tara fara bogatii si a bagat banii in buzunarele unei maini de mari entitati corporatiste si politice".In campania electorala, acesta a aratat imagini cu Soros alaturi de sefa Federal Reserve Janet Yellen si de directorul Goldman Sachs Group Inc. CEO Lloyd Blankfein, toti trei fiind evrei. Liga Anti-defaimare a criticat reclama afirmand ca este legata de "subiecte pe care antisemitii le-au folosit de ani de zile".