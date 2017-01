O zi de marti neagra in Afganistan: Aproape 50 de morti intr-o serie de atentate

Un dublu atentat revendicat de talibani a lovit, la momentul iesirii de la munca, birourile anexate Parlamentului din Kabul.Cel putin 30 de morti si 80 de raniti au fost reperati de ministerul sanatatii, dar bilantul se poate agrava in continuare.La inceputul serii, a fost vizata resedinta guvernatorului Kandaharului, marea metropola din sud, in apropiere de Pakistan, unde exploziile au ucis intre 9 si 12 oameni.Guvernatorul si mai multi oaspeti ai sai, printre care ambasadorul Emiratelor Unite, au fost raniti usor."Explozibilul a fost plasat in canapele si a fost detonat in timpul cinei", a declarat puternicul sef al politiei locale, Abdul Raziq, care a precizat ca mai multe victime, complet arse, nu au putut fi identificate.Un alt atentat sinucigas s-a soldat cu sapte morti la Lashkar Gah, capitala provinciei Helmand (sud).Talibanii au revendicat acest atentat. Ei controleaza zone ample din provincia Helmand, cea mai importanta zona de producere a opiumului in Afganistan.