VIDEO Prima zi a apelului in procesul Anders Behring Breivik: Extremistul a folosit salutul nazist

Intr-o decizie care a starnit stupoare, in special in randul rudelor victimelor, statul norvegian - care a facut apel - a fost condamnat in prima instanta in aprilie 2016 pentru tratament "inuman" si "degradant", incalcand prevederile articolului 3 al Conventiei europene a drepturior omului.In inchisoare, extremistul de 37 de ani dispune de conditii confortabile, cu trei celule unde poate sa se uite la televizor, sa se joace pe computer sau sa lucreze la aparate de forta, dar judecatorul de prima instanta a criticat izolarea sa prelungita - Breivik este tinut izolat de alti detinuti de cinci ani si jumatate, din ratiuni de securitate - si masurile insuficiente pentru a compensa acest regim sever.In 22 iulie 2011, Breivik a urmarit si atacat, intr-un interval de peste o ora, participantii la o tabara de vara a Tineretului socialist, pe insula Utᅢya, ucigand 69 dintre ei, majoritatea adolescenti. Un pic mai tarziu, a ucis alte opt persoane dupa ce a detonat o bomba in apropierea sediului guvernului din Oslo.In august 2012, ucigasul a fost condamnat la 21 de ani de inchisoare, care poate fi prelungita pe termen nedefinit.Marti, in prima a recursului, Breivik a folosit salutul nazist catre presa."Este un comportament insultator la adresa demnitatii Curtii", l-a avertizat judecatorul Oystein Hermansen.In costum inchis la culoare si cu craniul ras, Breivik s-a angajat sa nu mai foloseasca acest gest.Cei trei magistrati trebuie sa mai judece un alt aspect, ridicat de aceasta data de extremist.In aprilie, judecatorul a dat dreptat statului, care analizeaza atent corespondenta lui Breivik pentru a impiedica formarea unei retele capabile sa comita noi atacuri. Extremistul sustine insa ca acest act incalca articolul 8 al Conventiei drepturilor omului, care garanteaza dreptul la viata privata.