Un sarb a supravietuit doua zile si jumatate intr-un put, in pofida gerului

Barbatul, Jezdimir Milici, a plecat vineri de acasa, din satul Smoljinac, aflat la circa 35 de kilometri de granita cu Romania, pentru a face cumparaturi pentru Craciunul pe rit vechi.Speriate ca nu s-a intors timp de cateva ore, rudele sale au alertat politia, insa barbatul a fost gasit abia duminica dimineata de un vecin, Goran Markovici. Acesta a povestit ca a vazut o sacosa in care era o sticla de vin, cateva sticle de bere si niste malai, langa put, intr-o zona impadurita de langa sat."Mi-am amintit ca se vorbea in sat ca a disparut o persoana pe nume Jezdimir. Apoi am auzit niste tipete si m-am uitat in put si am vazut, pe fund, pe cineva stand cu mainile si picioarele la piept", a spus Markovici.A alertat un veterinar, care a chemat Politia si Pompierii. Echipajele de interventie in situatii de urgenta l-au salvat pe Milici, care a fost dus de urgenta la spital. Barbatul suferea de hipotermie si avea cateva rani in urma cazaturii, insa este in afara oricarui pericol.Vecinii cred ca sarbul a cazut in putul adanc de cinci metri pentru ca nu vedea bine.De cateva zile, un val de frig s-a abatut asupra Europei, in special in Balcani. In Serbia, cea mai scazuta temperatura a fost inregistrata duminica, in satul Sjenica, din sud-vest - minus 33 de grade Celsius.De la sfarsitul saptamanii, gerul a facut zeci de morti pe continent, majoritatea in Polonia.