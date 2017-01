A murit Roman Herzog, fost presedinte al Germaniei

Acest jurist nascut in Bavaria (sud) a condus Curtea constitutionala germana inainte de a deveni primul sef de stat ales de reprezentantii Germaniei reunificate, in perioada 1994 - 1999.In aceasta functie, fara atribute executive, dar care permite o mare libertate de expresie, a starnit controverse printr-un discurs virulent in care cerea Germaniei sa se "scuture", in aprilie 1997."Trebuie sa spune adio realizarilor indeplinite. Toti suntem vizati, toti trebuie sa facem sacrificii, toti trebuie sa contribuim", a spus el, cu cativa ani inainte de reforma statului providential impusa de cancelarul social-democrat Gerhard Schroder.Copil crescut sub nazisti, Roman Herzog a cerut "iertare" Poloniei, in 1994, "pentru ceea ce au facut germanii".Congresul mondial evreiesc a salutat marti memoria fostului sef de stat, "un mare luptator pentru statul de drept si pentru o societate libera si toleranta".