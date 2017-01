Maroc: Politia a retinut un individ care pregatea un atentat sinucigas cu "pantofi-capcana"

Barbatul a fost arestat la Ued Lau, in regiunea Tetuan (nordul Marocului), avand asupra lui o sabie si un arc cu sageti. Insa, dupa verificarea computerului barbatului, ceea ce a atras cel mai mult atentia politiei a fost faptul ca individul pregatea explozibili pentru a-i ascunde in talpile pantofilor sai.Potrivit sursei citate, barbatul a declarat ca intentiona sa comita un atac sinucigas cu ajutorul acestor pantofi-capcana impotriva unor unitati militare sau a zonelor turistice din Marrakech, orasul turistic prin excelenta al Marocului.Individul, a carui identitate nu a fost facuta publica, se incadreaza in profilul "lupului singuratic", dat fiind ca de aproape un an intra pe site-uri jihadiste si incercase - politia nu explica in ce mod - sa participe la jihad in Siria si Irak, dar pentru ca intampinase greutati, s-a decis sa comita atacuri in propria tara.