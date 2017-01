Un atacator sinucigas a fost ucis Gaziantep, altul a scapat - vicepremier turc

Politistii turci l-au ucis pe atacatorul care a incercat sa intre in principalul sediu al politiei din Gaziantep, oras sin sud-estul tarii.Televiziunile locale au informat ca in fata cladirii a avut loc un schimb de focuri si ca ambulante au fost trimise la acolo.Martorii de la fata locului au spus ca un politist a fost ranit in incident, iar un cadavru, presupus a fi al atacatorului, era intins in fata sectiei de politie, potrivit agentiei Dogan.