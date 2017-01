Decizia CEDO in dosarul Osmanoglu si Kocabas vs. Elvetia: Dreptul copiilor la educatie si interesul unei bune integrari primeaza asupra convingerilor religioase ale parintilor

Intr-o decizie unanima a judecatorilor, cu valoare de jurisprudenta, CEDO a apreciat ca dreptul la educatie, inclusiv sportiva, si interesul unei bune integrari a copiilor primeaza asupra convingerilor religioase a parintilor.Parintii fetelor, musulmani practicanti, au refuzat ca fetele lor sa participe la aceste cursuri mixte de inot, invocand motive religioase, motiv pentru care au fost amendati cu 1.400 de franci elvetieni (circa 1.300 euro).Curtea de la Strasbourg a apreciat ca aceasta ingerinta in dreptul libertatii religiei se inscrie in cadrul scolarizarii obligatorii si vizeaza protejarea copiilor straini impotriva excluziunii."Interesul copiilor de a avea acces integral la educatie, care sa faciliteze in acest fel integrarea sociala reusita, potrivit moravurilor si cutumelor locale, prevaleaza asupra dorintei parintilor de a-si scuti copii de lectii mixte de inot. (...) Interesul unui copil de a participa la lectiile de inot nu este doar de a face exercitii fizice, ci mai intai de toate de a lua parte la activitati alaturi de ceilalti copii, fara exceptii legate de originea copilului sau de convingerile religioase sau filosofice ale parntilor", a decis CEDO.Judecatorii noteaza, in decizia lor, ca autoritatile din Basel, unde locuieste familia, le-au propus parintilor o serie de compromisuri, precum posibilitatea ca fetele sa poarte burkini si sa se schimbe separat de baieti.