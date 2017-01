Dodon: Voi cere revocarea ambasadorului de la Bucuresti / Gribincea spusese ca revocarea cetateniei moldovenesti a lui Basescu ar putea fi neconstitutionala

Dodon

"Sunt surprins ca descopar ca unii ambasadori au devenit avocati ai unor politicieni din tara de resedinta si au cam uitat carui stat servesc. E si mai grav cind acestia fac comentarii politice in raport cu autoritatile statului care i-a trimis in misiune", acuza Dodon pe pagina sa de Facebook "Voi cere Guvernului revocarea acestui ambasador si inlocuirea lui cu o persoana care intelege mai bine atit competentele diplomatice, cit si interesele statului Republica Moldova", scrie seful statului vecin in mesajul sau.Prezent, luni, in emisiunea "24 de minute" de la Digi24.ro , ambasadorul Republicii Moldova la Bucuresti, Mihai Gribincea, a declarat ca disputa din jurul cetateniei lui Traian Basescu nu poate zdruncina ansamblul relatiei bilaterale dintre cele doua tari, dar estimeaza, pe baza celor spuse de unii experti, ca decretul semnat de presedintele Igor Dodon ar putea fi declarat neconstitutional.Presedintele Republicii Moldova, Igor a semnat martea trecuta decretul pentru retragerea cetateniei lui Traian Basescu.Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, pentru Agerpres, ca a aflat din presa despre faptul ca i s-a retras cetatenia moldoveneasca, sustinand ca aceasta hotarare arata ca presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, ii este teama de el."Am aflat din presa, nu m-a informat nimeni. (...) Ce parere sa am alta decat ca un presedinte promoscovit retrage cetatenia unui cetatean al Republicii Moldova doar pentru ca nu gandeste ca el. Or, eu nu o sa pot gandi ca un bolsevic niciodata", a afirmat Basescu.