Franta: Marine Le Pen lauda modelul Trump in industria auto si pledeaza pentru repatrierea productiei Renault si Peugeot Citroen

Trump a amenintat ca va impune tarife vamale pentru constructorii auto care produc in afara Statelor Unite dar isi vand productia in America, afirmand ca acest lucru genereaza pierderea de locuri de munca. Acesta a laudat decizia de saptamana trecuta a Ford Motor de a anula constructia unei uzine in Mexic, dar si a Fiat Chrysler Automobiles, care a anuntat intentia de a crea 2.000 de locuri de munca in American.Intrebata daca ar dori sa vada ca se intampla acelasi lucru cu constructorii auto Renault si PSA Peugeot Citroen, liderul Frontului National (FN) a raspuns: "El (Trump) pune in practica masuri pe care eu le cer de ani de zile".Intr-un interviu pentru televiziunea France 2, Le Pen a descris aceste masuri drept "patriotism economic, protectionism intelient"."Nu ma deranjeaza sa explic companiilor franceze ca nu pot scapa de taxele pe care ar trebui sa le plateasca in Franta, ca nu pot produce offshore fara sa sufere consecintele ... Trebuie facuta o alegere, o alegere a patriotismului".Atat Renault cat si Peugeot au importante activitati de productie in Spania si in estul Europei. Renault detine in Romania uzina Dacia.Si alti candidati la prezidentialele din Franta au laudat atitudinea lui Trump fata de producatorii auto, printre care socialistul Arnaud Montebourg si candidatul extremei stanga Jean-Luc Melenchon.Majoritatea sondajelor de opinie arata ca Le Pen va intra in turul doi al prezidentialelor, dar va pierde alegerile in fata lui Francois Fillon, candidatul conservatorilor de la Republicanii.Politicile industriale sustinute de cei doi sunt total diferite. Fillon promoveaza un program liberal care urmareste reducerea rolului statului in afaceri.In 1 decembrie, acesta a pledat pentru vanzarea participatiunilor pe care statul le detine in companii majore, afirmand ca cele aproape 20 de procente de actiuni pe care Franta le detine la Renault sunt inutile si nu pot impiedica gigantul auto sa construisca uzine in afara tarii.