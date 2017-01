​Marocul interzice productia si vanzarea valului integral burqa

Ministerul de Interne a difuzat o circulara agentilor insarcinati cu comertul in orase in care le transmite sa nu mai autorizeze producerea si comercializarea de burqa incepand cu aceasta saptamana.Niciun anunt oficial nu a fost insa facut public de minister.In unele cartiere din Casablanca, capitala economica a tarii, agentii ministerului de Interne au recurs luni la "campanii de sensibilizare a comerciantilor pentru a-i informa despre noua decizie", a scris site-ul Medias 24.La Taroudant (sud), pasa orasului (inalt functionar administrativ) a ordonat comercianilor care produc astfel de valuri sa isi lichideze stocurile in 48 de ore si sa stopeze productia si vanzarea acestor haine pe viitor, potrivit unul document care circula intens pe retelele sociale.La fel si in orasul Ouislane (centru-nord), unde pasa a cerut comerciantilor sa stopeze in 48 de ore productia de burqa, pe care o califica drept un "niqab afgan", sub pedeapsa de "a-si vedea marfurile confiscate"."Am luat masura de a interzice total importul, producerea si comercializarea acestor vestminte in orasele si localitatile regatului", a declarat pentru site-ul Le360 un "oficial de rang inalt din ministerul de Interne".Aceasta decizie ar fi motivata de ratiuni de securitate, "in conditiile in care raufacatori su folosit in mod repetat aceste haine pentru a comite infractiuni", mai scrie presa marocana.