Vot in parlamentul turc pentru reforma constitutionala ce ar da presedintelui Erdogan puteri executive

Erdogan si sutinatorii sai spun ca Turcia are nevoie de pueterea unei presedintii executive pentru a preveni intoarcerea la guvernarile fragile de coalitie din trecut, dar oponentii se tem ca reforma va duce la autoritarism.Votul initial, un indicator pentru sprijinul acordat acestui proiect, a trecut cu 338 de optiuni pozitive, indicand ca unii parlamentari din partidul de guvernare AK si din cel nationalist de opozitie MHP - care sunt pentru reforma - nu au votat “pentru”.Proiectul are nevoie de votul a cel putin 330 de deputati din parlamentul cu 550 de membri pentru a merge la referendumul ce ar putea avea loc probabil in primavara. AK are 316 de voturi iar MHP 39. Turcia ar putea organiza un referendum in prima saptamana din luna aprilie pe tema unei noi Constitutii care sa creeze un sistem executiv prezidential, acordand puteri extinse presedintelui in functie Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni vice-premierul turc Nurettin Canikli