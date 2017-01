Artistul care a transformat semnul Hollywood in Hollyweed a fost arestat

Zachary Cole Fernandez s-a predat luni, la peste o saptamana dupa farsa.Fernandez deja revendicase farsa intr-un interviu pentru Vice, dar politia nu confirmase implicarea sa.El va fi eliberat sub control judiciar, dar trebuie sa se intoarca in fata unui judecator pe 15 februarie. Simbolul Hollywood a fost vandalizat de Anul Nou , fiind transformat in Hollyweed, aparent facand referire la votul locuitorilor din statul California in favoarea legalizarii marijuana.Subiectul a fost intens dezbatut pe retelele sociale, in special pe Twitter.