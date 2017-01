Belarus renunta la vize pentru cetatenii din 80 de tari care vin pentru sederi de scurta durata

Masura este una extrem de importanta si demonstreaza dorinta Minskului de a-si imbunatati pentru prima data in ultimii 26 de ani relatia cu Occidentul, scrie Reuters, citat de News.ro.Acest regim de vize relaxat se va aplica doar in cazul vizitatorilor care vor ajunge cu avionul in Belarus. De asemenea, noile reguli vor intra in vigoare la o luna de la publicare.Presedintele belarus a jucat un rol esential in imbunatatirea imaginii tarii sale dupa ce a actionat ca un intermediar intre Occident si Rusia in vederea solutionarii conflictului din estul Ucrainei.De asemenea, acesta a acceptat monitorizarea internationala a ultimelor alegeri parlamentare, care au marcat intrarea pentru prima data a trei reprezentanti ai opozitiei in legislativul de la Minsk.In urma cu doar cativa ani, Aleksandr Lukasenko era catalogat in mod deschis ultimul dictator al Europei, dupa ce a condus din 1994 si pana in prezent fosta republica sovietica a Belarusului.