Italia anunta redeschiderea ambasadei sale din capitala Libiei

Ambasadorul italian va prezenta marti scrisorile sale de acreditare si isi va prelua functia la Tripoli, a declarat Minniti, in cadrul unei conferinte de presa cu ministrul libian al Afacerilor externe din guvernul de uniune nationala (GNA), Mohamad Taher Siala.Ministrul italian nu a dat detalii asupra dispozitivului de securitate care ar urma sa fie configurat in jurul ambasadei. Tripoli a fost teatrul, in acesti ultimi ani, al mai multor atacuri ce au vizat ambasadele si diplomatii.Intr-un comunicat, ministerul italian de Externe si-a exprimat satisfactia pentru redeschiderea ambasadei, vazand in aceasta "un semnal foarte important de prietenie fata de poporul libian (...) si un semnal puternic de incredere in procesul de stabilizare a acestei tari".Italia se confrunta in ultimii ani cu un aflux exceptional de zeci de mii de migranti care profita de haosul din Libia pentru a incerca sa traverseze Marea Mediterana.Intr-un comunicat publicat la Roma, ministerul italian de Interne s-a referit la o "noua faza de cooperare" cu Tripoli care trebuie sa conduca la semnarea unui "memorandum de intelegere" in domeniul luptei impotriva imigratiei ilegale.Siala a indicat, la randul sau, ca a convenit cu Minniti lansarea unor initiative mixte de lupta contra imigratiei clandestine, precum si a contrabandei cu petrol libian.Intr-un interviu televizat, in weekend, ministra italiana a Apararii, Roberta Pinotti, a declarat: "In acord cu Libia, noi va trebui sa sustinem garda de coasta si marina acestei tari pentru a efectua controale in apele libiene".