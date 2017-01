Angela Merkel promite accelerarea deportarii migrantilor a caror solicitari de azil au fost deja respinse

Merkel a facut apel la un nou "efort national" pentru ca toti migrantii care au drept la protectie sa fie integrati in societatea germana. Intre timp, migrantii a caror solicitari de azil au fost respinse ar trebui sa paraseasca Germania.Decizia cancelarului german vine ca reactie directa la atentatul din 19 decembrie de la targul din Berlin. Un numar de 12 persoane si-au pierdut viata, in vreme ce alte 56 au fost ranite dupa ce un migrant tunisian a condus un camion in multimea de la targul Breitscheidplatz.Anis Amri nu avea niciun drept sa ramana pe teritoriul german, dupa ce autoritatile i-au respins in iunie 2016 solicitarea de azil. Insa, autoritatile germane nu au reusit sa-l deporteze din cauza refuzului exprimat de autoritatile de la Tunis.Ministerele germane pregatesc acum reguli mai dure in cazul unor situatii similare privind deportarea solicitantilor de azil respinsi, care nu sunt acceptati inapoi de tarile de origine.Angela Merkel a declarat ca atentatul a demostrat executivului german ca trebuie sa actioneze rapid si corect "pentru a-si arata atitudinea".Ministrul Justitiei, Heiko Maas, crede ca autoritatile germane ar trebui sa aiba dreptul de a retine pentru o perioada de 18 luni orice individ care este considerat o amenintare pentru securitate si sa emita ordine de deportare. Peste 220 de cetateni straini care locuiesc in Germania sunt considerati periculosi de catre autoritatile de la Berlin.Anis Amri nu a fost niciodata arestat pentru ca nu avea documente tunisiene, desi era considerat un risc de securitate dupa ce a planuit un act de violenta in landul Renania de Nord-Westfalia. Ulterior, atacatorul s-a mutat la Berlin. Insa, autoritatile din capitala germana nu au putut niciodata sa-l aresteze din cauza lipsei de dovezi.Ministrul Maas propune ca asemenea suspecti sa poarte obligatoriu bratari electronice, desi nu exista o condamnare."Bratarile electronice de monitorizare nu ar trebui sa mai fie considerate un taboo", a declarat ministrul Justitiei.Heiko Maas va discuta marti cu ministrul de Interne, Thomas de Maiziere, despre masurile care pot fi luate pentru a imbunatati situatia de securitate din Germania.Anterior, Maiziere a propus crearea unor centre speciale pentru gazduirea migrantilor a caror solicitari de azil au fost deja respinse.Insa, o mare problema pentru autoritatile germane este reprezentata de greutatea cu care migrantii sunt deportati in state de origine precum Tunisia, Algeria si Maroc. Cancelarul Angela Merkel sustine ca trebuie sa se ajunga la un acord cu aceste state, care refuza sa-i primeasca inapoi pe migrantii respinsi.