Siria: Rara operatiune de comando a fortelor americane a vizat Statul Islamic, calificata drept un succes de Pentagon

Pentagonul a refuzat insa sa ofere detalii legate de operatiune, marginindu-se sa califice drept "foarte exagerat" bilantul de 25 de victime in randul jihadistilor avansat de Observatorul sirian pentru drepturile omului, un ONG care dispune de numerosi informatori in Siria.Bilantul este "de un ordin de marime inferior", a spus capitanul Jeff Davis, purtator de cuvant al Pentagonului.Acesta a mentionat ca operatiunea a fost condusa de unitatea americana a fortelor speciale insarcinata cu urmarirea liderilor jihadisti (ETF, expeditionary targetting force).Scopul raidului nu a fost doar eliminarea jihadistilor, ci si strangerea de informatii pentru eventuale viitoare operatiuni, a adaugat el.Potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului si Fortelor democratice siriene, o coalitie arabo-kurda aliata cu coalitia internationala, in operatiune au fost implicate cel putin patru elicoptere, printre care elicoptere de atac Apache.Potrivit sursei citate, operatiunea a iscat "lupte violente" in satul al-Kubar, la 40 kilometri vest de Deir Ezzor. Fortele speciale americane au atacat in special o statie de epurare controlata de SI.FDS afirma ca americanii ar fi luat si prizonieri, dar Pentagonul a dezmintit informatia.Jeff Davis a precizat ca aceasta operatiune nu a vizat eliberarea unor ostatici detinuti de SI.Deir Ezzor este singura provincie siriana care se afla in cvasi-totalitate in mainile SI. Orasul cu acelasi nume este controlat in majoritate de gruparea radicala, cu exceptia unei parti care este in mainile armati siriene.OSDO spune ca fortele speciale americane au ucis 25 de membri ai SI: 14 jihadisti aflati la bordul unei masini vizati de fortele speciale si alti 11 in atac.