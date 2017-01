​Donald Trump: Meryl Streep, una dintre cele mai supraevaluate actrite de la Hollywood

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

"Meryl Streep, una dintre cele mai supraevaluate actrite de la Hollywood, nu ma cunoaste si m-a atacat ieri seara la Globurile de Aur", a scris Trump, pe Twitter. "Este o lingusitoare a lui Hillary care e o mare perdanta".Meryl Streep l-a criticat dur , la ceremonia de acordare a Globurilor de aur, dar fara a-l numi direct, pe presedintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, avertizand ca "violenta incita la violenta"."Voi toti din aceasta sala faceti parte din cel mai diabolizat segment al societatii americane in acest moment", a spus actrita, care a primit premiul Cecil B. DeMille pentru intreaga cariera, potrivit AFP.Ea a vorbit despre originile foarte diverse ale altor actori nominalizati, ca si ea, pentru cel mai bun rol feminin."Hollywoodul este plin de oameni veniti din alte parti si de straini. Daca ii alungam pe toti, nu mai puteti sa va uitati decat la fotbal american si la arte martiale mixte, care nu sunt arta", a adaugat ea.Actrita in varsta de 67 de ani, laureata cu trei Oscaruri, a afirmat ca pentru ea cea mai buna "performanta" a anului a fost momentul in care, in noiembrie 2015, Donald Trump a imitat in bataie de joc o ziarista a New York Times care suferea de o maladie articulara care ii limiteaza miscarile bratelor.In opinia sa, acest gen de comportament inadecvat "se amesteca in viata intregii lumi, deoarece ii autorizeaza pe altii sa faca la fel"."Lipsa de respect aduce lipsa de respect. Violenta incita la violenta. Si cand cei puternici se folosesc de pozitia lor pentru a-i abuza pe altii, pierdem cu totii", a subliniat Meryl Streep.Presedintele ales al SUA a replicat pe Twitter ca "nu si-a batut niciodata joc de o ziarista handicapata"."Pentru a suta oara, nu mi-am batut niciodata joc de o ziarista handicapata (nu voi face niciodata asta) ci am aratat cum s-a "umilit" cand a schimbat total o poveste veche de 16 ani pe care o scrisese pentru a ma prezenta intr-o lumina proasta", a afirmat Trump.