Kremlinul denunta "amatorismul" acuzatiilor SUA si acuza o vanatoare de vrajitoare

"Este vorba de acuzatii total nefondate, de un nivel de amatori", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov."Aceste acuzatii incep sa ne oboseasca", a adaugat el, evocand "o adevarata vanatoare de vrajitoare", expresie folosita deja de presedintele ales al SUA, Donald Trump, care a apreciat ca "aceasta vanatoare politica de vrajtoare" are ca scop slabirea sa.Serviciile americane de informatii au publicat vineri un raport in care apreciaza ca o campaniei ruseasca de atacuri cibernetici a avut loc pentru a submina procesul democratic american si pentru a spori sansele de castig ale miliardarului republican Donald Trump in fata rivalei sale democrate Hillary Clinton."Continuam sa dezmintim categoric orice implicare a Moscovei" in atacurile informatice impotriva Statelor Unite, a spus Peskov, care a mentionat ca acest raport nu aduce "nicio substanta" acuzatiilor Washingtonului."Nu stim in continuare care sunt datele folosite de cei care lanseaza astfel de acuzatii nefondate", a subliniat el.E-mailuri piratate ale partidului democrat si ale unui apropiat al lui Hillary Clinton au fost publicate pe internet, in special de catre Wikileaks, inaintea alegerilor, destabilizand candidatul democrat.Barack Obama, care ii va preda lui Donald Trump puterea in 20 ianuarie, a sanctionat Rusia expulzand 35 de diplomati acuzatii ca sunt agenti secreti.