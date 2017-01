Metroul londonez, paralizat de o greva. Traficul de suprafata, supraaglomerat

Cel mai vechi metrou din lume, inaugurat in 1863, este puternic perturbat incepand de duminica seara.Majoritatea statiilor din zona 1 - in centrul capitalei britanice - ar urma sa ramana inchise si doar cateva trenuri ar trebuie sa circule in prima zi a saptamanii. Circulatia ar urma sa revina marti dimineata la normal.Londonezii si navetistii care au trebui sa ajunga luni la locurile de munca s-au vazut nevoiti sa se inghesuie in autobuze, sa mearga cu bicicletele sau cu masinile personale, numarul mare de autoturisme din trafic provocand numeroase ambuteiaje atat in oras cat si in zona suburbana.Metroul londonez acopera circa 4,8 milioane de calatorii pe zi.Conflictul, care afecteaza de ani de zile relatiile dintre regia de Transport din Londra (TFL) si sindicate, vizeaza suprimarea unor posturi, printre care si cele de la ghiseele din statii, planificate ca parte a modernizarii retelei.Grevistii denunt, in special, eliminarea birourilor de vanzare de bilete din statii, care ar urma sa fie inlocuite cu automate de bilete.