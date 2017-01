VIDEO Meryl Streep il critica dur pe Donald Trump, la Globurile de Aur: Violenta incita la violenta

"Voi toti din aceasta sala faceti parte din cel mai diabolizat segment al societatii americane in acest moment", a spus actrita, care a primit premiul Cecil B. DeMille pentru intreaga cariera, potrivit AFP.Ea a vorbit despre originile foarte diverse ale altor actori nominalizati, ca si ea, pentru cel mai bun rol feminin."Hollywoodul este plin de oameni veniti din alte parti si de straini. Daca ii alungam pe toti, nu mai puteti sa va uitati decat la fotbal american si la arte martiale mixte, care nu sunt arta", a adaugat ea.Actrita in varsta de 67 de ani, laureata cu trei Oscaruri, a afirmat ca pentru ea cea mai buna "performanta" a anului a fost momentul in care, in noiembrie 2015, Donald Trump a imitat in bataie de joc o ziarista a New York Times care suferea de o maladie articulara care ii limiteaza miscarile bratelor.In opinia sa, acest gen de comportament inadecvat "se amesteca in viata intregii lumi, deoarece ii autorizeaza pe altii sa faca la fel"."Lipsa de respect aduce lipsa de respect. Violenta incita la violenta. Si cand cei puternici se folosesc de pozitia lor pentru a-i abuza pe altii, pierdem cu totii", a subliniat Meryl Streep."Sunt oameni din toata lumea in aceasta tara, din China, din American, din Europa. Nu va asteptati ca cinematografia sa ridice ziduri si granite", a spus, putin mai tarziu, si actrita franceza Isabelle Huppert, care a primit premiul pentru cea mai buna actrita intr-un rol dramatic, intr-un mesaj direct adresat presedintelui ales, care a promis ca va ridica un zid intre SUA si Mexic.Intr-un interviu pentru New York Times , Donald J. Trump a afirmat ca nu este surprins de criticile lui Meryl Streep, pe care a acuzat-o ca este o "admiratoare a lui Hillary.