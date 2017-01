​Un val de frig polar afecteaza Europa: cel putin 33 de morti, majoritatea in Polonia

Acest val de frig venit din Scandinavia a provocat numeroase accidente rutiere. Zece persoane au murit de frig duminica in Polonia, unde temperaturile raman sub -20 de grade C in anumite regiuni.Alte zece persoane murisera vineri si sambata in aceeasi tara. In Cehia, trei persoane, dintre care doua fara adapost, au murit de frig vineri si sambata la Praga, unde temperaturile au scazut sun -15 grade C.Potrivit previziunilor meteo, temperaturile se anunta usor in crestere in zilele urmatoare in Polonia, dar vor ramane mult sub zero.Valul de frig a inceput sa se atenueze in Europa vestica, unde sapte persoane au murit in week-end in Italia, dintre care cinci persoane fara adapost. Dintre acestia, unul era roman.In Balcani, temperaturile au scazut pana la -28 de grade in acest week-end in Macedonia, unde o persoana fara adapost in varsta de 68 de ani a fost descoperita moarta in capitala Skopje.In Serbia, temperatura cea mai scazuta a fost inregistrata duminica in Sjenica, in sud-vest, cu cel putin minus 33 de grade, iar circulatia pe Dunare si pe Sava a fost intrerupta.In capitala Belgrad, zeci de migranti blocati de inchiderea rutei Balcanilor s-au refugiat intr-un depozit dezafectat in apropiere de gara, din cauza temperaturilor care au atins -15 grade in noaptea de duminica spre luni.Acesti migranti refuza sa intre in centrele oficiale de primire pentru a fi trimisi in tarile din care au intrat in Serbia (Bulgaria sau Macedonia).In Belarus, doua persoane au murit de frig duminica. Temperaturile, care au cazut la -30 in week-end, vor urca spre -15 luni.Temperatura era de -25 grade la Moscova.In Turcia, un strat gros de zapada acoperea luni Istanbulul pentru a treia zi consecutiv, provocand anularea unor zboruri.Traficul prin Bosfor, una dintre cele mai aglomerate stramtori din lume, a fost din nou complet intrerupta luni.