Turcia ar putea organiza, la inceputul lunii aprilie, referendum pentru o noua Constitutie care sa extinda puterea presedintelui

Adunarea generala a Parlamentului urmeaza sa demareze luni dupa-amiaza dezbaterile asupra modificarilor constitutionale propuse. Pachetul ar urma sa fie finalizat in 18-20 de zile, a precizat Canikli intr-un interviu acordat pentru televiziunea A Haber.Pachetul de refoma urmeaza sa fie aprobat de Parlament, in care partidul de Guvernamant are o majoritate, si va fi apoi supus unui referendum.Lira turceasca bate in fiecare saptamana noi recorduri de depreciere in fata dolarului, din cauza incertitudinii politice si a unei situatii securitare tensionate dupa lovitura de stat esuata din 2016. In decembrie, presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut turcilor sa isi preschimbe valutele externe in lire turcesti, pentru a sustine moneda nationala, care nu inceteaza sa se deprecieze.