Theresa May da de inteles ca Marea Britanie va parasi piata unica, in pofida amenintarilor Scotiei: Nu suntem interesati sa mentinem bucatele din statutul de membru UE

May a declarat in primul sau interviu acordat in 2017 ca nu este interesata sa mentina ¬bucatele din statutul de membru al UE¬ si a indicat ca recastigarea controlului asupra politicii de imigratie in negocierile de Brexit - o solicitare incompatibila cu apartenenta piata unica - va fi o prioritate.May a facut aceste declaratii la doar o ora dupa ce premierul Scotiei a declarat intr-un interviu ca promisiunea de a organiza un al doilea referendum pentru independenta in cazul in care Scotia va fi scoasa din piata unica nu este doar o amenintare fara fond, adaugand ca nu este pregatita sa vada "Scotia aruncata de pe marginea unei stanci din cauza unui Brexit dur"."Oamenii vorbesc in termeni ca si cum parasim UE insa vrem sa pastram unele bucatele din statutul de membru al UE. Placam. Iesim. Nu vom mai fi membri UE. Vom avea control asupra granitelor, control asupra legilor noastre", a declarat May.