Boris Johnson, in vizita in SUA, unde se intalneste cu echipa lui Donald Trump

Trump l-a etichetat, pe Twitter, drept "Mr. Brexit" si si-a comparat victoria, considerata improbabila, cu succesul sustinatorilor Brexitului in referendumul britanic."In urma intalnirii reusite de luna trecuta dintre sefii de Cabinet ai premierului (britanic Theresa May) si presedintelui-ales Donald trump, ministrul de Externe Boris Johnson efectueaza o scurta vizita in Statele Unite, unde se va intalni cu consilieri apropiati ai presedintelui-ales si lideri din Congres", a anuntat un purtator de cuvant al biroului ministrului."Discutiile se vor concentra asupra relatiilor dintre Regatul Unit si Statele Unite si unor probleme de politica externa", a adaugat el.Johnson, un membru al Partidului Conservator, ar putea sa constate ca opiniile si stilul sau sunt mai apropiate de echipa lui Trump decat a presedintelui Barack Obama.Declaratiile sale despre actuala administratie au fost cel putin incomode, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau american, secretarul de Stat John Kerry.Johnson l-a atacat pe Trump in trecut, dar l-a si aparat in fata unor critici in Europa.