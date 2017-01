Donald Trump accepta raportul serviciilor de informatii cu privire la atacurile cibernetice ale Rusiei, spune seful sau de cabinet

Reince Priebus a explicat, intr-o emisiune la Fox News, ca Trump intelege ca Moscova a fost in spatele ingerintelor ce au vizat organizatiile Partidului Democrat. "El accepta faptul ca in acest caz a fost vorba de entitati din Rusia si, deci, asta nu-i o problema", a spus Priebus la "Fox News Sunday".Seful de cabinet al lui Trump a mai precizat ca presedintele ales intentioneaza sa ordone serviciilor de informatii sa faca recomandari cu privire la ceea ce trebuie facut. In functie de aceste recomandari, "masuri ar putea fi luate", a spus el.Comentariile lui Priebus marcheaza o schimbare majora. Trump a respins in mod repetat afirmatiile ca rusii au incercat sa-l ajute in alegeri, sustinand ca aceste acuzatii sunt produse de opozantii sai politici, care incearca sa-i submineze victoria.