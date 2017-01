Democratie schioapa, in Germania. Bavarezii nu pot vota Partidul Crestin Democrat

Corespondenta din Germania

E o anomalie greu de imaginat si care nu s-a rezolvat intre timp. Impotriva acestei presupuse „abateri democratice“, alti cetateni germani au decis sa mearga in instanta, mai ales ca 2017 e anul alegerilor parlamentare din Germania.Doi dintre acestia sunt sotii Rainer si Christine Roth, avocati din Nürnberg. Ei nu mai vor sa voteze Partidul Crestin-Social (CSU) pe care il considera prea populist, prea de dreapta, „de nevotat“.Sotii Roth nu se mai simt reprezentati de platforma politica a CSU, pe numele sau complet Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. – o asociatie cu statut de partid si care, la nivel federal, formeaza impreuna cu Partidul Crestin-Democrat (CDU) o fractiune parlamentara de neclintit, ca intre „partide-surori“, cum le numesc nemtii.„Uniunea”, cum adeseori si prescurtat apare numele CDU/CSU in politica si in presa, pare o entitate legata ombilical, ca un tractor si remorca lui. Cu mentiunea ca „remorca” CSU, mai cu seama sub presedintele Horst Seehofer, forteaza adesea nota, incercand sa impuna directii si la nivel federal.Un astfel de moment a fost cel din octombrie 2010, cand Seehofer a declarat ca „Multi-Kulti a murit”, iar a doua zi Merkel i-a confirmat afirmatia , spunand despre multiculturalism ca e „un concept care a esuat, a esuat total”. Faptul ca Merkel il sustinea, principial, pe premierul bavarez, s-a datorat reprosurilor ca ea ar neglija aripa conservatoare a Uniunii CDU/CSU, pierzand astfel o parte din electorat.CSU a fost fondat in 1945 si apare pe listele electorale exclusiv in Bavaria. Din 1957, acest partid a dat, exclusiv, premierul de land. La nivel federal, Uniunea CDU/CSU a fost la putere mai mult decat orice alt partid german. Insa in Bavaria, cetatenii TREBUIE sa voteze CSU, daca vor ca Germania sa fie in continuare cancelar Merkel si tara sa fie guvernata de crestin-democrati.Aceasta constrangre de vot si restrangere a optiunilor electorale a suparat familia Roth. Prin urmare, acestia au facut plangere la Biroul Electoral Federal. (Bundeswahlleiter). Aceasta le-a fost insa respinsa de tribunalul administrativ din Wiesbaden. Impotriva deciziei, perechea de avocati poate face recurs. Insa la cum merg lucrurile prin tribunale, ei risca sa ramana cu plangerea nerezolvata pana la alegerile din septembrie.„Noi credem ca e ilegal sa nu poti vota CDU in Bavaria, ca cetatean al statului german”, a spus Christine Roth, citata de Spiegel.de. Din perspectiva ei, acest lucru contravine Articolului 38 din Constitutia germana (Grundgesetz), care prevede „Vot general, nemijlocit, liber, egal si secret”. Acest lucru nu e posibil in structura politica actuala, pentru simplul fapt ca CDU nu apare pe listele de vot din Bavaria.Ultimul acord de colaborare intre CDU si CSU a fost semnat in septembrie 2013, intre Angela Merkel si Horst Seehofer, presedintii celor doua partide. Acest acord reprezinta, reiinoit, baza pe care ele isi definesc telurile politice comune si stipuleaza faptul ca „nu concureaza intre ele in niciun land federal”. Pe listele electorale, CDU apare ca optiune in 15 landuri, iar CSU doar in Bavaria.Familia de avocati din Nürnberg se gandeste sa sesizeze si Curtea Constitutionala, privitor la legea electorala care le impiedica, in Bavaria, accesul la vot pentru CDU. Christine Roth a mai declarat: „Tebuie sa existe si in Bavaria un partid conservator, care sa nu fie la fel ca AfD [n.r. Alternativa pentru Germania].Iar pentru ca si altii gandesc la fel, Michael Kosmala (57 de ani, fost membru CSU) s-a gandit sa fondeze si in Bavaria o Uniune Crestin Democrata. Insa reactia conducerii de partid a fost rapida si categorica, interzicand pensionarului bavarez sa foloseasca numele sau logo-ul CDU.Kosmala nu s-a lasat si a vrut sa inregistreze un partid nou, pe numele lui „mixt” CDSU. Insa si aici s-a lovit de un zid, iar reactia autoritatilor a fost prompta si dura: ignorarea deciziei in regim de urgenta a tribunalului, privitoare la interdictia de a fonda CDU sau alt derivat al acestuia in Bavaria, l-ar putea costa pe Kosmala 200.000 de euro sau zile de inchisoare.