SUA: Autorul atacului de pe aeroportul Fort Lauderdale a fost pus sub acuzare si risca pedeapsa capitala

In documentele remise in instanta de biroul procuraturii din Miami se arata ca Esteban Santiago, in varsta de 26 de ani, este acuzat de comiterea de acte de violenta in incinta unui aeroport, folosirea unei arme de foc intr-o infractiune violenta si cauzarea de moarte prin folosirea unei arme de foc. Sunt acuzatii care pot atrage pedeapsa cu moartea daca Santiago este gasit vinovat.Prima infatisare in instanta a fost programata pentru luni.Esteban Santiago a deschis focul vineri pe aeroportul Fort Lauderdale din Florida, omorand cinci oameni si raniti alti opt. Tanarul tocmai ajunsese pe aeroport cand a lansat atacul. El a fost retinut si se afla la inchisoarea din comitatul Broward.