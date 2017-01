Pe scena politica din Bulgaria a aparut un partid anticoruptie

"Da Bulgaria", partid condus de Hristo Ivanov (42 de ani), fost ministru al justitiei in guvernul de centru-dreapta al premierului Boiko Borisov, va participa la alegerile legislative anticipate care ar urma sa aiba loc in martie sau aprilie.Bulgaria se afla intr-o situatie de incertitudine politica de la demisia guvernului Borisov, ca urmare a victoriei lui Rumen Radev, candidatul pro-rus sustinut de opozitia socialista, in scrutinul prezidential din noiembrie 2016."Da Bulgaria" a anuntat ca doreste sa exploateze nemultumirea alegatorilor la adresa establishmentului politic marcat de coruptie din aceasta tara, care cel mai probabil va avea in primavara al saptelea guvern din ultimii patru ani. "Oligarhia bulgara se pregateste sa organizeze noi alegeri in care sa reincarce modelul coruptiei", a declarat Ivanov, ales in unanimitate presedinte al "Da Bulgaria". "Trebuie sa distrugem acest sistem", a adaugat Ivanov.