Un roman a murit de frig in Sicilia

Un roman a murit de frig la Messina, in Sicilia, in conditiile in care temperatura in Italia a scazut sub minus 10 grade noaptea, relateaza Il Giornale, citat de News.ro.





Romanul avea 46 de ani si a fost descoperit mort in apropiere de debarcaderul din oras.





Localnici au declarat pentru presa locala ca il stiau pe barbat, care era bolnav.





In total, sapte oameni au murit de frig in Italia in ultimele zile. Printre victime se numara sase persoane fara adapost, in pofida masurilor luate de autoritati saptamana trecuta pentru a le asigura adaposturi de urgenta.





O a opta persoana, o femeie, a murit dupa ce a cazut pe gheata, la Altamura.





Zapada a cazut din abundenta asupra centrului Italia, dar si in regiunea Puglia (sud-est), unde aeroporturile Bari si Brindisi au fost inchise sambata dimineata. Mai multe linii feroviare au fost inchise.