Plahotniuc a publicat un mesaj pentru Trump in presa americana: Moldova vrea sa fie un pod, nu un camp de batalie intre Est si Vest

„Fiind o mica fosta republica sovietica fara iesire la mare, inghesuita intre tari NATO la vest si Ucraina la est, Moldova are, evident, multe de castigat sau de pierdut din reconcilierea americana cu Rusia. Si, desi ultimul lucru pe care il vrem este sa ne slabim ancorarea de Occident, suntem optimisti ca viziunea presedintelui ales Trump poate transforma in bine mediul de securitate din regiunea noastra”, spune Plahotniuc, presedinte al Partidului Democrat din tara vecina.„Fiind si eu un om de afaceri care crede in ‘arta negocierii’, sunt increzator ca abordarea non-conflictuala a relatiei cu Moscova nu numai ca va reduce tensiunile dintre tarile noastre, dar va si reduce presiunea pusa pe tari precum a noastra de a alege o tabara. Desi Moldova nu vrea sa fie atrasa inapoi pe orbita Moscovei, noi stim si ca nu putem prospera ca pion intr-o lupta pentru putere intre Est si Vest”, noteaza oligarhul moldovean in articolul citat.“In loc sa fim atrasi intr-un nou razboi rece, noi vrem sa mergem mai departe cu o economie de piata integrata in Occident, dar in pace cu Estul. Si ne asteptam ca Statele Unite sa continue sa sprijine traseul nostru istoric catre casa noastra fireasca din comunitatea europeana”, adauga controversatul om de afaceri.„Din pacate, pentru cea mai mare parte a ultimilor 25 de ani de independenta, Moldova a fost un focar de incendiu al rivalitatii dintre Rusia si Occident. Acest lucru nu poate fi decat rau pentru o tara mica, asa cum se vede si din sprijinul continuu al Rusiei pentru Transnistria, o regiune separatista din interiorul granitelor recunoscute international ale Moldovei, unde unde sunt masati 2.500 de soldati rusi”, afirma Plahotniuc.Adevarul este ca cei mai multi moldoveni vor sa fie pro-occidentali fara sa fie anti rusi, scrie omul de afaceri in articolul in care nu mentioneaza Romania, ci doar spune ca vrea sa mentina relatii bune cu toti vecinii.