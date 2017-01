Accident de autocar in Franta, soldat cu cinci morti si 27 de raniti

\uD83D\uDD34\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7#URGENT : Au moins 5 morts et 27 blessés dans un grave #accident de bus sur la commune de #Charolles en #Saône-et-Loire, cette nuit. pic.twitter.com/3BFJwkch1O — \uD83C\uDF10Le Globe (@LeGlobe_info) 8 January 2017

Accidentul a survenit duminica dimineata, iar victimele sunt cetateni portughezi care calatoreau spre Elvetia.In jurul orei locale 04:30 (05:30 ora Romaniei), in apropiere de viaductul Charolles, autovehicul a iesit de pe carosabil si s-a prabusit intr-o rapa. In autocar se aflau in jur de 40 de persoane. Din primele cercetari reiese ca accidentul s-a produs din cauza conditiilor meteo nefavorabile, in special din cauza poleiului care acoperea soseaua.