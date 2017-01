Trump: Numai prostii cred ca a avea o relatie buna cu Rusia este un lucru rau

Comentariile lui Trump au fost facute dupa ce serviciile secrete americane au realizat un raport de evaluare si au ajuns la concluzia ca guvernul din Rusia a influentat scrutinul prezidential american din 2016, acest lucru ducand la victoria lui Trump.





"Principala concluzie este ca presedintele Vladimir Putin a ordonat o campanie de influentare a scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016. Scopurile Rusiei au fost subminarea increderii publice in procesul democratic american, denigrarea candidatului Hillary Clinton, compromiterea capacitatii sale de a fi aleasa si afectarea eventualului mandat prezidential. Vladimir Putin si Administratia de la Moscova au dezvoltat o preferinta clara pentru republicanul Donald Trump", precizeaza raportul citat.





Trump si-a exprimat indignarea pe Twitter in ceea ce priveste concluzia acestui raport:





Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 January 2017

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 January 2017

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 January 2017

"Faptul ca avem o relatie buna cu Rusia este un lucru bun. Numai oamenii "prosti" sau fraierii ar crede ca acest lucru este unul rau. Avem suficiente probleme in lume si fara asta. Cand voi fi presedinte, Rusia ne va respecta mai mult decat o face in prezent, iar ambele tari, cel mai probabil, vor lucra impreuna pentru a rezolva unele dintre cele mai presante probleme si aspecte ale LUMII!", a fost mesajul postat de Trump pe Twitter.