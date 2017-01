Germania: Seful serviciului de informatii interne avertizeaza cu privire la evolutia amenintarii islamiste

Maassen a recunoscut ca autorul atacului, Anis Amri, un tunisian in varsta de 24 de ani, se afla in atentia agentiilor de securitate ale tarii, dar a insistat ca "dovezile erau subtiri" si a respins acuzatiile potrivit carora agentiile de informatii ar fi facut greseli."Colegii nostri de la GTAZ (centrul comun antiterorism) abordeaza cazul intr-o maniera extrem de profesionista si de experimentata", a declarat Maassen. La 19 decembrie 2016, Amri a intrat cu un camion in multimea aflata la un targ de Craciun din centrul Berlinului, ucigand 12 oameni si ranind peste 50.Potrivit BfV, Amri s-a radicalizat in mediile salafiste din Germania (cunoscute si sub numele de medii wahabite) aflate in schimbare rapida, care nu se mai axeaza doar pe cativa lideri binecunoscuti, ci au devenit mult mai fragmentate. BfV estimeaza numarul salafistilor din Germania la peste 9.700. Anchetatorii BfV erau constienti de faptul ca Amri, a carui cerere de azil in Germania fusese respinsa, frecventase moschei salafiste, indeosebi in Berlin si in landul Renania de Nord-Westfalia (vest). Ei stiau si ca Amri folosise cel putin 14 nume diferite de la sosirea in Germania, via Italia, in 2015."Faptul ca (Amri) era considerat o amenintare potentiala nu inseamna ca aveam resursele sa urmarim acest individ 24 de ore din 24, sapte zile din sapte sau sa-l retinem. Amri a sustinut ca poate furniza arme si ca poate comite un atac. Desi a fost monitorizat timp indelungat, nu a existat o confirmare (a acestor afirmatii) si din aceasta cauza nu existau motive sa-l arestam ca islamist", a explicat Maassen."Oamenii trebuie sa tina cont de resursele pe care le avem la dispozitie pentru a efectua supravegheri si a monitoriza telecomunicatiile la scara mare", a spus Maassen, care a adaugat ca exista "alti oameni periculosi in Germania care ne provoaca o mare ingrijorare". Serviciile de informatii au in atentie peste 1.200 de indivizi care sunt "potentiali teroristi islamisti"."In principal, sunt persoane individuale care aduna sustinatori in jurul lor. Deci nu putem vorbi doar despre un singur 'mediu salafist', ci avem mai degraba de-a face cu numeroase centre de comanda. Si trebuie sa stam cu ochii pe ele", spune Maassen. In plus, apar o multime de grupuri care comunica prin retele virtuale, folosind internetul sau WhatsApp. "Nu aveam asa ceva in urma cu cativa ani", spune seful BfV. Aceste evolutii complica activitatea BfV si a altor agentii, pentru ca "nu ne mai putem limita la supravegherea a doar cateva persoane. Trebuie sa luam in considerare multe grupari", considera Maassen.Intrebat de cati agenti este nevoie pentru a monitoriza o persoana considerata a reprezenta o amenintare potentiala, Maassen a spus ca o echipa de observare este formata din circa 10 agenti. "Cu o monitorizare 24 de ore din 24, pe o perioada lunga de timp, avem nevoie de patru sau sase echipe. De exemplu, doar BfV a avut nevoie de peste 22.000 de ore de supraveghere intre decembrie 2015 si septembrie 2016 pentru monitorizarea a trei islamisti care au fost arestati in Schleswig Holstein in septembrie. Acesta este echivalentul a 150 de agenti care nu fac nimic altceva decat sa monitorizeze trei indivizi", a explicat seful BfV."In urma analizei noastre am ajuns la concluzia ca infrastructura folosita in atac este aceeasi cu cea pe care o cunosteam deja ca urmare a altor atacuri informatice avand legatura cu campania APT28 - aceeasi campanie care a afectat Bundestagul german in urma cu un an", a spus Maassen, care a adaugat ca exista indicii ca APT28 - cunoscut si sub numele de Fancy Bear - isi are originea in Rusia.In prezent, una dintre principalele misiuni ale OSCE este monitorizarea situatiei din estul Ucrainei, unde fortele guvernamentale ucrainene lupta impotriva separatistilor prorusi. "La inceputul lunii noiembrie (a anului trecut), OSCE a aflat despre un incident major de securitate informatica si care a compromis confidentialitatea retelei de computere a OSCE", a precizat pentru DPA, intr-o declaratie scrisa, biroul de presa al OSCE. "Nu a fost posibil sa stabilim cu certitudine identitatea atacatorilor si nu dorim sa facem speculatii", adauga OSCE.