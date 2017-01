Donald Trump renunta sa mai construiasca zgarie-nori sub numele sau pe coasta georgiana a Marii Negre

Partenerul georgian al Organizatiei Trump, Silk Road Group, a anuntat sambata, intr-un comunicat de presa, ca suspenda oficial proiectul comun privind ridicarea unui Trump Tower in orasul Batumi, situat la 380 de kilometri vest de Tbilisi. "Silk Road Group multumeste Organizatiei Trump pentru interesul sau fata de acest proiect (...) care a fost lansat in virtutea acordului semnat in martie 2011", se mentioneaza in comunicatul de presa al companiei georgiene.Silk Road Group aminteste ca "acest proiect fantastic" a fost prezentat cu prilejul vizitei lui Trump in statul din Caucaz, in 2012, pe cand presedintele tarii era Mihail Saakasvili, principalul aliat al SUA in regiune si inamic declarat al presedintelui rus Vladimir Putin.Cu toate acestea, raman in continuare valabile planurile privind constructia unei cladiri rezidentiale de lux cu 47 de etaje, care va contribui la cresterea numarului de turisti care viziteaza Georgia, care a inregistrat 6 milioane de turisti in 2016, un maxim istoric.Cu prilejul vizitei in Georgia, Trump a numit Batumi "Monte Carlo din Caucaz". Conform proiectului initial, Trump Tower trebuia sa adaposteasca un hotel, un cazino si alte facilitati de divertisment care ar fi urmat sa atraga mii de vizitatori in cel mai turistic oras al tarii. Cladirea urma sa fie inaugurata in 2014, insa infrangerile suferite de partidul lui Saakasvili si de fostul sef al statului in alegerile legislative din 2012 si in scrutinul prezidential din 2013 au dus la blocarea proiectului, potrivit presei locale.Unii analisti au apreciat ca renuntarea la proiectul imobiliar din Georgia reprezinta o incercare de a evita ca interesele de afaceri ale lui Trump sa nu afecteze politica externa a SUA. Trump, care va fi investit in functia de presedinte al SUA la 20 ianuarie, a mai renuntat in ultimele saptamani si la alte proiecte imobiliare ambitioase, in Brazilia si Azerbaidjan, au scris mass media internationale.