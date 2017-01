Obama catre Trump: Vladimir Putin nu este in echipa noastra

"Unul dintre lucrurile care ma preocupa este (...) ca reprezentanti republicani sau experti si comentatori par sa aiba mai multa incredere in (presedintele rus) Vladimir Putin decat in concetatenii lor americani, intrucat acesti concetateni americani sunt democrati.Asa ceva nu se poate", a afirmat Obama intr-un interviu pentru ABC News."Trebuie sa reamintesc ca suntem in aceeasi echipa.Vladimir Putin nu este in echipa noastra", a subliniat presedintele inca in exercitiu american intr-un interviu ce va fi difuzat integral duminica, mentionand ca nu-i place ca unii incearca sa submineze credibilitatea serviciilor secrete si sa divizeze societatea americana.Serviciile secrete americane au publicat vineri un raport in care sustin ca Moscova a incercat sa favorizeze victoria lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din toamna trecuta in SUA in defavoarea candidatei democrate Hillary Clinton, potrivit AFP.Pentru FBI, CIA si NSA, cele trei mari agentii de informatii americane, Vladimir "Putin si guvernul rus au dezvoltat o preferinta clara pentru presedintele ales Trump", se mentioneaza in raportul care, dupa eliminarea informatiilor clasificate, reprezinta o sinteza coerenta a informatiilor, in general, cunoscute deja.