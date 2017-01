VIDEO SUA: Autoritatile l-au identificat pe tanarul hispanic Esteban Santiago drept atacatorul inarmat de la aeroportul Fort Lauderdale

Odata ce a aterizat, atacatorul hispanic si-a ridicat bagajul de cala din al doilea terminal al aeroportului, iar apoi s-a retras in baie pentru a scoate arma ascunsa intre haine. Apoi, Esteban Santiago s-a indreptat spre ceilalti pasageri, care asteptau in continuare sosirea bagajelor, si a deschis focul la intamplare.Se pare ca tanarul hispanic nu a evitat sa isi declare arma din bagaj atunci cand a decolat de pe aeroportul din Alaska.Esteban Santiago are 26 de ani si este originar din New Jersey, dar a locuit de-a lungul vietii sale in Alaska, precum si in localitatea Naples din Florida.Surse din randul autoritatilor federale au transmis ca atacul armat nu este considerat un act de terorism, iar rudele tanarului hispanic sustin ca acesta avea probleme psihice.De asemenea, autoritatile au descoperit o legitimatie militara in posesia lui Esteban Santiago. Nu exista mai multe date despre activitatea militara a atacatorului, desi acesta a postat anterior o poza in echipamentul de lupta al armatei Statelor Unite.In urma cu un an, tanarul hispanic a fost judecat pentru comiterea a doua contraventii in Alaska.Potrivit martorilor, atacatorul purta un tricou cu franciza Star Wars. Pasagerul John Schlicher a precizat ca acesta era un "tanat slabut" si a intreptat arma direct spre pasagerii care asteptau sa isi ridice bagajele pe aeroportul Lauderdale.Esteban Santiago nu a spus niciun cuvant in timp ce tragea la intamplare in pasageri, iar unii supravietuitori au remarcat tacerea sa.Atacatorul si-a reincarcat arma o singura data, insa martorii nu pot preciza cate gloante au fost trase in incinta aeroportului Lauderdale.Autoritatile din Broward au primit un apel in jurul orei locale 12.55 (19.55 ora Romaniei) cu privire la focuri de arma auzite in apropierea aeroportului din Florida.Se pare ca primele focuri de arma s-au auzit in partea inferioara a aeroportului Lauderdale. In incinta aeroportului era si fostul purtator de cuvant al presedintelui George W. Bush, Ari Fleischer."Sunt la aeroportul din Fort Lauderdale. Au fost trase focuri de arma. Toata lumea fuge", a postat Fleischer intr-un scurt mesaj pe Twitter.Ulterior, acesta a transmis ca situatia este calma, insa autoritatile nu permit niciunui pasager sa paraseasca incinta aeroportului din Florida.Presedintele ales Donald Trump a sustinut ca monitorizeaza situatia teribila din Florida si a purtat o discutie telefonica cu guvernatorul Rick Scott.Florida a fost zguduita anul trecut de cel mai sangeros atac armat din istoria moderna a Statelor Unite, dupa ce jihadistul de origine afgana Omar Mateen a deschis focul intr-un club al comunitatii gay din Orlando. Un numar de 50 de persoane si-au pierdut viata, in vreme ce alte 53 au fost ranite in atacul din clubul Pulse.