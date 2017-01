Vladimir Putin a comandat campania de influentare a alegerilor din SUA. Rusia a avut o preferinta clara pentru Trump - raport al serviciilor americane de informatii

Presedintele rus Vladimir Putin a dat ordinul pentru eforturile de a-l ajuta pe republicanul Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale din SUA, prin discreditarea democratei Hillary Clinton, au anuntat agentiile americane de informatii, intr-un raport dat publicitatii vineri, relateaza Reuters, citata de News.ro.





Obiectivele Rusiei au fost sa submineze increderea publica in procesul electoral american, sa o denigreze pe fostul secretar de Stat Hillary Clinton, sa ii scada sansele de a castiga si sa ii submineze presedintia, in cazul unei victorii, arata varianta desecretizata a raportului comandat de presedintele Barack Obama.





"Evaluarea noastra este ca presedintele Vladimir Putin a comandat campania de influentare din 2016, vizand alegerile prezidentiale americane", au scris autorii raportului. 'Evaluarea noastra este ca Putin si Guvernul rus au dezvoltat o preferinta clara pentru presedintele-ales Trump. Avem o mare incredere in aceste aprecieri", au adaugat ei.





AGENTIA MILITARA DE INFORMATII A RUSIEI





Potrivit raportului, agentiile americane de informatii cred ca serviciul militar rus de spionaj, GRU, a folosit intermediari precum WikiLeaks, DCLeaks si identitatea falsa Guccifer 2.0, pentru a publica e-mailurile obtinute de la Comitetul National Democrat (DNC) si de la membri importanti ai formatiunii.





Guccifer 2.0 a acordat in aceasta vara un interviu portalului Vice, in care sustinea ca este roman.





Publicarea e-mailurilor a dus la o acoperire mediatica ce a pus-o pe Clinton intr-o situatie delicata si a determinat-o pe sefa DNC sa demisioneze.





Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a declarat recent ca nu a primit e-mailurile furate de la DNC si de la managerul de campanie al lui Clinton, John Podesta, de la un stat. El nu a exclus, insa, posibilitatea ca materialele sa ii fi fost predate prin intermediari.





Actorii rusi nu au vizat sistemele americane de numarare a voturilor, au precizat autorii raportului CIA, FBI si Agentiei de Securitate Nationala.





Serviciile americane de informatii au precizat ca Rusia a desfasurat atacuri informatice atat asupra Partidului Democrat, cat si asupra celui Republican, dar principalul obiectiv a fost sa o submineze pe Clinton, indiferent daca aceasta ar fi castigat sau nu alegerile prezidentiale.





"Cand Moscova a observat ca secretarul Clinton va castiga, probabil, alegerile, campania rusa de influentare a inceput sa se concentreze mai mult pe subminarea presedintiei ei viitoare", scrie in raport.





"Concluzia noastra este ca Putin si Guvernul rus au vrut sa il creasca, atunci cand a fost posibil, sansele presedintelui-ales Trump de a castiga alegerile, prin discreditarea secretatului Clinton", se adauga in document.





Putin ar fi fost motivat, pe de o parte, de animozitatea sa personala fata de Clinton. "Cel mai probabil, Putin a vrut sa o discrediteze pe secretarul Clinton pentru ca a acuzat-o public pe a inca din 2011 pentru incitarea protestelor in masa fata de regimul sau, la sfarsitul lui 2011 si inceputul lui 2012 si pentru ca este suparat pentru comentarii pe care le-a perceput, cu siguranta, drept atacuri la adresa sa", potrivit raportului.





CIA si FBI au mare incredere in aceasta apreciere, in timp ce increderea NSA este moderata.





REACTII DUPA RAPORT





Intr-un comunicat dat publicitatii dupa ce a fost informat in legatura cu raportul, Trump nu a precizat clar daca i s-a spus ca agentiile cred ca Rusia se afla in spatele atacurilor informatice.





"Rusia, China, alte tari, alte grupuri si oameni incearca in mod constant sa atace infrastructura informatica a institutiilor noastre guvernamentale, afacerilor si organizatiilor", inclusiv DNC, a afirmat presedintele-ales, care a dezvoltat o relatie dificila cu agentiile americane de informatii si care, in unele cazuri, le-a criticat activitatea, a aparat legitimitatea victoriei sale in alegeri.





"Acest lucru nu a avut absolut nici un efect asupra rezultatului alegerilor, tinand cont de faptul ca nu a fost nicio actiune vizand masinile de vot", a adaugat el.





Omul de afaceri care va fi investit in functie pe 20 ianuarie, el a precizat ca va numi o echipa care sa ii prezinte un plan in termen de 90 de zile pentru a impiedica atacurile informatice. El a lasat sa se inteleaga ca va tine aceste recomandari secrete.





Nici Ambasada rusa de la Washington, nici consilierii lui Clinton nu au raspuns cererilor de comentarii la raport.





Presedintele Comisiei de Informatii a Senatului, Richar Burr, republican, a anuntat ca panelul sau va continua sa stranga "dovezile privind masurile active ale Rusiei". "Este un capitol tulburator in istoria actuala", a adaugat el.





Raportul, care omite detaliile clasificate, este cea mai clara descriere publica a Guvernului americana privind ceea ce descrie drept o campanie rusa de a manipula politica americana.





Concluziile raportului, desi nu includ detalii privind modul in care rusii ar fi transmis materialul obtinut de pe serverele de e-mail ale Partidului Democrat catre WikiLeaks si alti actori, le vor oferi argumente democratilor, dar si republicanilor din Congres care vor actiuni mai dure impotriva Rusiei, punand bazele unei potentiale confruntari cu Trump.





Documentul nu evalueaza "impactul activitatilor ruse asupra rezultatului alegerilor din 2016" si nici nu ofera detalii privind dovezile care au dus la concluzii, ceea ce alimenteaza controversa privind ceea ce a facut Moscova.





Rusia neaga acuzatiile Guvernului american.