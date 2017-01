Vladimir Putin va vizita Ungaria la inceputul lui februarie

Cei doi lideri vor discuta despre extinderea singurei centrale nucleare a Ungariei, de la Paks, precum si despre livrarile de gaze si o posibila renegociere a conditiilor de creditare, arata si index.hu.Potrivit sursei citate, Vladimir Putin ar putea fi interesat si despre atitudinea Ungariei, in calitate de membru al UE, fata de prelungirea sanctiunilor europene impuse Rusiei dupa anexarea peninsulei Crimeea.Desi liderii ungari au declarat public ca nu sustin prelungirea sanctiunilor, index.hu noteaza ca Ungaria nu a votat impotriva deciziilor de reinnoire a acestor sanctiuni.Vladimir Putin a vizitat ultima oara Ungaria in februarie 2015, cand a promis ca va oferi energie ieftina Ungariei pe termen lung. Orban a vizitat Moscova in februarie 2016.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, citat de site-ul sputniknews.com, afirma si el, in decembrie, ca se pregateste o astfel de vizita.