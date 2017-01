New York Times: Donald Trump sustine ca acuzatiile lansate impotriva hackerilor rusi reprezinta o "vanatoare de vrajitoare"

Jurnalistii NY Times au discutat telefonic cu presedintele-ales, cu doar trei ore inainte ca acesta sa primeasca informatii de la agentiile de spionaj despre operatiunile hackerilor rusi guvernamentali asupra institutiilor politice din Statele Unite.In timpul interviului, republicanul a criticat in repetate randuri atentia sporita asupra Rusiei."China a lansat relativ recent un atac cibernetic, in urma caruia au fost furate 20 de milioane de nume din serverele guvernamentale. Cum de nimeni nu vorbeste despre asta? Asta este o vanatoare de vrajitori politica", a declarat Donald Trump. Insa, presedintele-ales facea referire la atacuri cibernetice care au avut loc la finele anului 2012 asupra Biroului de Management al Personalului.Trump a indicat ca hackerii au avut parte de succes atunci cand au lansat in trecut atacuri cibernetice asupra Casei Albe si Congresului. Acesta s-a aratat iritat ca asemenea atacuri nu au primit atata atentie din partea publicului american ca intruziunea rusilor in procesul electoral din Statele Unite.Insa, informatiile obtinute in urma acestor atacuri cibernetice nu au fost niciodata publicate, cum au fost e-mailurile Comitetului National Democratic (DNC) si cele ale lui John Podesta, managerul campaniei lui Hillary Clinton."Cu tot ce se spune in acest moment, eu nu imi doresc ca alte tari sa lanseze atacuri cibernetice asupra noastra. Ei au lansat un atac asupra Casei Albe, asupra Congresului. Suntem capitala mondiala a hacking-ului", a sustinut Trump.Miliardarul republican si-a exprimat in repetate randuri ingrijorarea cu privire la atacurile cibernetice lansate de hackerii rusi in perioada campaniei prezidentiale, cu scopul de a inclina balanta electorala spre Donald Trump, care a dovedit o atitudine mult mai favorabila presedintelui Vladimir Putin."Au pierdut ingrozitor aceste alegeri. Am castigat mai multe comitate in aceste alegeri decat Ronald Reagan. Sunt extrem de rusinati din aceasta cauza. La un anumit nivel vorbim de o vanatoare de vrajitori. Se concentreaza asupra acestei probleme", a explicat presedinte-ales la Washington.De asemenea, acesta a sustinut ca democratii au evitat sa dea acces agentiilor FBI la serverele de e-mail atacate de la DNC."DNC nu i-a lasat sa vada aceste servere. Cum poti sa fii siugur cu privire la un asemenea atac atunci cand nici macar nu poti sa vezi serverele?", a declarat Trump.Anterior, democratii au sustinut ca agentii FBI nu au cerut niciodata sa examineze serverele de la DNC. Insa, un reprezentant al fortelor de securitate a sugerat ca FBI a incercat in repetate randuri sa explice democratilor necesitatea accesarii directe a datelor din serverele DNC. Agentii FBI au renuntat in final si au apelat la ajutorul unei firme de securitate cibernetica, care a primit acces la aceste servere de la DNC.De asemenea, miliardarul republican a sugerat ca aceste atacuri cibernetice au demonstrat ca Hillay Clinton a primit mai multe avantaje din partea conducerii democrate in alegerile primare cu Bernie Sanders."Cum de nimeni nu se plange de asta?", a comentat Donald Trump.Presedintele-ales a sustinut ca comunitatea serviciilor secrete a comis mai multe greseli in trecut, amintind de atacurile de la World Trade Center si de "armele de distrugere in masa" care au dus la invadarea unui Irak condus de Saddam Hussein.