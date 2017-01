Belgianul Guy Verhofstadt isi anunta candidatura la presedintia Parlamentului European

Actualul referent al PE pentru negocieri in vederea iesirii Marii Britanii din UE doreste sa-l inlocuiasca pe social-democratul german Martin Schulz, care intentioneaza sa se consacre politicii din tara sa, dupa cei aproape cinci ani in care a condus Legislativul."In aceste vremuri tulburi, putin sigure, in care Europa este amenintata de nationalisti si populisti de toate tipurile, avem nevoie de vizionari, mediatori. Eu vreau sa fiu unul dintre ei", spune Verhofstadt intr-o inregistrare video publicata pe Facebook si Twitter.Alegerea presedintelui Parlamentului European, un post foarte ravnit, urmeaza sa aiba loc pe 17 ianuare la Strasbourg.In cursa s-au lansat doi italieni - Antonio Tajani din partea PPE (conservatori) si Gianni Pittella din partea S&D (social-democrati si socialisti).candidatul PPE dispune, pe hartie, de cele mai bune sanse sa devina viitorul presedinte al PE, in contextul in care PPE este grupul politic cu cei mai multi eurodeputati, insa alegerile se anunta mai disputate decat se prevedea, iar jocul aliantelor este complex.Verhofstadt, premierul Belgiei din 1999 si pana in 2008, un promotor al federalismului european, a fost desemnat la inceputul lui septembrie referent in PE pentru negocierile privind iesirea Regatului Unit din Uniune, decisa prin referendumul britanic din iunie.Acest rol este insa mai putin important ca cel de negociator-sef al Comisiei Europene (CE), pe care-l detine francezul Michel Barnier.Parlamentul European a deplans, la jumatatea lui decembrie, locul secund care i-a fost rezervat in viitoarele negocieri cu privire la Brexit si a lasat sa planeze amenintarea unui veto fata de rezultatul final al negocierilor dintre Bruxelles si Londra.