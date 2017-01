Un actor rom bosniac si-a vandut premiul Ursul de Argint pentru a-si hrani familia

"Mai intai mi-am vandut vechea masina, apoi cateva obiecte personale si a venit randul ursului", a povestit Nazif Mujic, 47 de ani, intr-un interviu telefonic acordat din satul sau Svatovac (nord).Acesta a fost premiat la Berlin dupa ce si-a jucat propriul rol in filmul "Un episod din viata unui adunator de fiare vechi", al regizorului bosniac Danis Tanovic.Decizia de a vinde trofeul a fost "foarte dificila". "Dar copiii mei nu mai aveau ce manca de trei zile", spune el.La sfarsitul lui decembrie, a postat un anunt pe internet, cerand 5.000 de euro. A acceptat 4.000 de euro de la patronul unui bar local, Senadin Cosic."Nu sunt un colectionar si am cumparat statueta pentru a-l ajuta pe Nazif. E un om bolnav care nu isi gaseste de lucru si trebuie sa-si hraneasca copiii. Ursul este la mine, dar il voi da unui muzeu", a declarat Senadin Cosic.Cand s-a intors de la festival, actorul a fost primit in satul sau ca un erou. Dar foarte repede, a recazut in anonimat si saracie. O cerere de azil in Germania i-a fost respinsa in 2014.Diabetic dependent de insulina de trei ani, acesta a povestit ca familia sa traieste din fierul vechi pe care il strange, si care ii aduce un venit de circa 3,5 euro pe zi.Filmul, care povesteste istoria adevarata a sotiei sale, care a refuzat un tratament medical dupa un avort spontan, a primit si Marele premiu al juriului.Cu banii obtinuti pentru statueta, actorul, tatal unui baiat de 5 ani si a doua fetite de 8 si 10 ani, spune ca si-a platit datoriile la curent electric si la magazin.De asemenea, si-a cumparat un bilet de autobuz pentru urmatoarea editie a festivalului de la Berlin, in 9 - 19 februarie: "Vreau sa povestesc istoria familiei mele dupa primirea premiului".Vrea, de asemenea, sa depuna o nou cerere de azil in Germania. "Sper ca va fi acceptata. Vreau doar ca fiii mei sa traiasca normal".Intre 50 si 75.000 de tigani traiesc in Bosnia. Potrivit ONG-ului Atlantska Inicijativa, doar 5% dispun de un loc de munca oficial.