Brazilia: Un nou masacru intr-o inchisoare, cel putin 33 de detinuti au fost ucisi

Guvernul statului Roraima a precizat ca in prezent situatia este "sub control".Potrivit sursei citate, aceste crime nu au avut loc in cadrul unei revolte, ci a unei actiuni rapide a unui grup de detinuti, care a durat mai putin de o ora.O purtatoare de cuvant a guvernului acestui stat din nordul Braziliei a precizat ca nicio arma de foc nu a fost gasita in interiorul inchisorii si ca majoritatea crimelor au fost comise cu arma alba.In octombrie, zece detinuti au fost ucisi in aceeasi inchisoare din Roraima, in cadrul unei confruntari intre grupari rivale.In aceasta inchisoare se afla membri ai Comando Vermelho (CV), originari din Rio de Janeiro, aliati cu FDN (Familia do Norte), considerata de politie ca fiind vinovata de masacrul din Manaus, in noaptea de duminica spre luni.Majoritatea detinutilor ucisi in Manaus erau membri ai puternicului PCC (Premier commando de la capitale), din Sao Paulo, carele rival al CV.Joi, guvernul a anuntat constructia de noi inchisori in fiecare dintre cele 27 de state ale tarii.